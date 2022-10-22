Фёдор Смолов забил 100-й гол в чемпионате России

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отличился голом в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1 — к перерыву). Это взятие ворот стало для форварда юбилейным — он забил 100-й мяч в чемпионате России.
Отметим, что для достижения отметки в 100 голов Смолову потребовалось 285 матчей, в которых он также отдал 35 результативных передач. В России Фёдор выступал за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив».
Видео 100-го гола Смолова в чемпионате России:
Сегодня, 22 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встречается с «Динамо». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» набрало 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 13-м месте.
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