Президент «Барселоны» Лапорта поддержал Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался в поддержку главного тренера команды Хави.

«Хави — прекрасный тренер для меня, потому что он всегда видит положительную сторону. Он проходит через трудные моменты или плохие моменты, как и все причастные к «Барселоне», потому что он сине-гранатовый до мозга костей, но он сразу же приходит в себя. Всегда есть положительная сторона, он всегда думает о том, как стать лучше и сделать лучше. Давайте не будем обманывать себя, у нас команда, которая строится», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

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