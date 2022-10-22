Президент «Барселоны» Лапорта поддержал Хави
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался в поддержку главного тренера команды Хави.
«Хави — прекрасный тренер для меня, потому что он всегда видит положительную сторону. Он проходит через трудные моменты или плохие моменты, как и все причастные к «Барселоне», потому что он сине-гранатовый до мозга костей, но он сразу же приходит в себя. Всегда есть положительная сторона, он всегда думает о том, как стать лучше и сделать лучше. Давайте не будем обманывать себя, у нас команда, которая строится», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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