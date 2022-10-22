«Реал» — «Севилья»: Васкес вывел хозяев вперёд на 79-й минуте

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют местный «Реал» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На пятой минуте был открыт счёт в матче: Винисиус Жуниор левым краем забежал в штрафную, поднял голову и прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Модрич ударом в касание расстрелял ворота и забил в 450-м матче за мадридскую команду. На 54-й минуте Гонсало Монтьель заметил рывок Ламелы в штрафную и сделал скрытую передачу, а Эрик протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Тибо Куртуа — 1:1. На 79-й минуте Лукас Васкес вновь вывел «Реал» вперёд.