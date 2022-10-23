«Локомотив» впервые за 12 лет проиграл три домашних встречи подряд в РПЛ

Вчера, 22 октября, «Локомотив» уступил «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу со счётом 1:3. Матч проходил в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Железнодорожники проиграли пять из последних шести встреч в Российской Премьер-Лиге (одна победа), а также в третий раз в своей истории и впервые с 2010 года проиграл три домашних поединка подряд в отечественном чемпионате.



Также «красно-зелёные» набрали лишь одно очко в семи матчах против команд из верхней половины таблицы (одна ничья, шесть поражений), что является худшим результатом в лиге.

Отметим, что недавно «Локомотив» отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра. На его место, по сообщениям СМИ, железнодорожники хотят назначить Михаила Галактионова. Также столичный клуб покинул спортивный директор Томас Цорн.



После поражения в игре с «Динамо» в активе у «Локомотива» стало 12 очков. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.