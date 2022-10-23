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Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер в российском футболе

Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер в российском футболе
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу работы наставника команды Виктора Гончаренко.

Команда из Екатеринбурга выиграла уже пять матчей подряд во всех соревнованиях, одержав победы над «Локомотивом» (1:0), «Химками» (2:1) и «Ростовом» (2:1) в РПЛ, а также «Торпедо» (1:0) и «Сочи» (3:2) — в Фонбет Кубке России. Гончаренко занял пост рулевого «Урала» в середине августа 2022 года.

«Он топовый тренер в нашем футболе. Он всем всё доказал. Работает – и слава богу», — сказал Иванов в интервью «РБ Спорт».

Под руководством белорусского специалиста «шмели» одержал семь побед и пять раз проиграли. Отметим, что ранее Гончаренко уже работал с «Уралом» в 2015 году.

После 13 туров екатеринбуржцы располагаются на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гончаренко имеет в своём активе 13 очков.

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