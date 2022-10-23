Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер в российском футболе

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу работы наставника команды Виктора Гончаренко.

Команда из Екатеринбурга выиграла уже пять матчей подряд во всех соревнованиях, одержав победы над «Локомотивом» (1:0), «Химками» (2:1) и «Ростовом» (2:1) в РПЛ, а также «Торпедо» (1:0) и «Сочи» (3:2) — в Фонбет Кубке России. Гончаренко занял пост рулевого «Урала» в середине августа 2022 года.

«Он топовый тренер в нашем футболе. Он всем всё доказал. Работает – и слава богу», — сказал Иванов в интервью «РБ Спорт».

Под руководством белорусского специалиста «шмели» одержал семь побед и пять раз проиграли. Отметим, что ранее Гончаренко уже работал с «Уралом» в 2015 году.

После 13 туров екатеринбуржцы располагаются на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гончаренко имеет в своём активе 13 очков.