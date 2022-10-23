«Бавария» заинтересована в подписании Жоау Феликса

Мюнхенская «Бавария» следит за ситуацией вокруг нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, который, вероятно, заинтересован в уходе из испанской команды. Об этом сообщает AS. По сведениям источника, также 22-летнего футболиста готовы подписать «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Жоау Феликс стал игроком мадридского «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за € 127,2 млн. Действующий контракт форварда с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Феликс принял участие в девяти матчах испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года нападающий вызывается в сборную Португалии.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

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