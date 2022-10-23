Гильерме заявил, что ничего не знает о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»
Поделиться
Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на информацию о возможном назначении наставника «Пари Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.
«Галактионов станет новым тренером «Локомотива»? Я ничего не знаю», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Фёдоров. Ранее руководство железнодорожников уволило экс-наставника Йозефа Циннбауэра.
Московский «Локомотив» в 14 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
Комментарии
- 23 октября 2022
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:12
-
12:00
-
11:53
-
11:39
-
11:36
-
11:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:55
-
08:21
-
08:05
Партнерский контент