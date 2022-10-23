Гильерме заявил, что ничего не знает о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на информацию о возможном назначении наставника «Пари Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Галактионов станет новым тренером «Локомотива»? Я ничего не знаю», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Фёдоров. Ранее руководство железнодорожников уволило экс-наставника Йозефа Циннбауэра.

Московский «Локомотив» в 14 матчах набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).