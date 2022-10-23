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Роналдо оценил возможное приглашение Гвардиолы в сборную Бразилии

Роналдо оценил возможное приглашение Гвардиолы в сборную Бразилии
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Легендарный бразильский форвард Роналдо отреагировал на слухи, связывающие тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с работой в сборной Бразилии.

«Мне бы понравилось, если бы европейцы тренировали не только сборную Бразилии, но и бразильские клубы. Такие тренеры как Хосеп Гвардиола или Карло Анчелотти могут иметь историческое значение», — приводит слова Роналдо The Guardian.

Сборная Бразилии на грядущем мундиале выступит в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Начнут свой путь на турнире подопечные Тите в матче с сербами 24 ноября.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая на турнире в России в 2018 году была в финале сильнее хорватов (4:2).

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