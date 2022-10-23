«Оренбург» — ЦСКА: Чалов вывел армейцев вперёд

В эти минуты проходит матч 14-го тура РПЛ — «Оренбург» принимает ЦСКА. На седьмой минуте игры форвард гостей Фёдор Чалов открыл счёт.

После прострела флангового защитника ЦСКА Милана Гаича мяч срикошетил от игрока «Оренбурга» и оказался у форварда армейцев, который пробил по воротам пяткой — удар достиг цели.

Для Фёдора Чалова этот мяч стал уже 10-м в сезоне. В прошлом туре он отметился дублем в ворота принципиального соперника армейского клуба — «Спартака». Дерби завершилось со счётом 2:2.

ЦСКА набрал 25 баллов после 13 матчей и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. В случае победы армейцы обойдут «Ростов» (26). Также 26 баллов на счету «Спартака», который в 14-м туре сыграет с «Химками». «Оренбург» набрал 18 очков и занимает девятую позицию.