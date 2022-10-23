Фабио Каннаваро пытался покинуть пост главного тренера «Беневенто» после четырёх матчей

Главный тренер «Беневенто» Фабио Каннаваро признался, что хотел уйти с поста наставника после четырёх матчей в клубе.



«Я подал в отставку, потому что посчитал, что должен так сделать. К тому же, Фоджа — не только спортивный директор клуба, но и мой друг. Чтобы всё было предельно ясно, я сделал шаг назад, но президент «Беневенто» решительно отклонил моё заявление. Признаюсь, это меня обрадовало», — приводит слова Каннаваро Goal.com.



Напомним, в первых четырёх матчах под руководством Каннаваро «Беневенто» потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

Ранее итальянский специалист тренировал в таких клубах, как «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», а также возглавлял национальную команду Китая.