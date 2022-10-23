Хави — о де Йонге: он очень хорош в защите, но еще лучше в атаке

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.
«Мне нравится Френки, у него большой потенциал. Он очень хорош в защите, но еще лучше в атаке. Он проникает в зону и знает, как сделать последний пас. Френки провел отличный матч на днях и должен продолжать», — приводит слова Хави BarcaUniversal в «Твиттере».
Ранее 25-летний де Йонг рассказал, что в каждый год из трёх лет в «Барселоне» шёл на понижение зарплаты, однако в дальнейшем эти деньги должны вернуться к нему в качестве бонусов. Также в летнее трансферное окно полузащитником активно интересовался «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 12 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2019 года его переход из «Аякса» обошёлся каталонцам в € 86 млн.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
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