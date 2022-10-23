«Реал» заинтересован в подписании Фикайо Томори

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании защитника «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

По сведениям источника, испанский клуб готов подписать ещё одного футболиста, чтобы компенсировать потребность в левом защитнике после того, как переговоры по контракту с Начо Фернандесом зашли в тупик. Это связано с тем, что Давид Алаба, который играет на позиции центрального защитника под руководством Анчелотти, способен играть на позиции крайнего защитника и будет выступать в качестве варианта замены на этом участке поля. Однако это решение может оставить Анчелотти мало вариантов на позицию центрального защитника. Чтобы решить эту проблему, «сливочным», возможно, потребуется приобрести нового защитника.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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