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Юран: был ли «Локомотив» среди клубов, с кем вёл переговоры? Скоро узнаете

Юран: был ли «Локомотив» среди клубов, с кем вёл переговоры? Скоро узнаете
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Российский специалист Сергей Юран ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Локомотив», если бы получил такое предложение. На данный момент обязанности главного тренера в столичном клубе исполняет Андрей Фёдоров.

«Возглавил бы «Локомотив»? Это хороший клуб. С ним ли переговорил вчера? Говорю же, два клуба. Был ли «Локомотив» среди клубов, с кем вёл переговоры? Скоро узнаете», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним клубом Юрана были подмосковные «Химки». Об увольнении специалиста стало известно 9 августа 2022 года. С тех пор химчане не могут выиграть 13 матчей подряд, последнюю победу подмосковный клуб одержал 7 августа в матче с «Торпедо» (3:1).

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