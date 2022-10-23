Юран: был ли «Локомотив» среди клубов, с кем вёл переговоры? Скоро узнаете
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Российский специалист Сергей Юран ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Локомотив», если бы получил такое предложение. На данный момент обязанности главного тренера в столичном клубе исполняет Андрей Фёдоров.
«Возглавил бы «Локомотив»? Это хороший клуб. С ним ли переговорил вчера? Говорю же, два клуба. Был ли «Локомотив» среди клубов, с кем вёл переговоры? Скоро узнаете», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Последним клубом Юрана были подмосковные «Химки». Об увольнении специалиста стало известно 9 августа 2022 года. С тех пор химчане не могут выиграть 13 матчей подряд, последнюю победу подмосковный клуб одержал 7 августа в матче с «Торпедо» (3:1).
Новость по темеСергей Юран заявил, что ведёт переговоры с двумя клубами РПЛ
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