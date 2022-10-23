Президент «Оренбурга»: спрос на Сычевого есть. Будут предложения — готовы рассмотреть

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) сообщил, что клубы интересуются нападающим оренбургской команды Владимиром Сычевым. Напомним, форвард оформил дубль в этой встрече.

«У нас есть своё видение на игрока, на всё, что происходит вокруг него. Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения — готовы рассмотреть», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Оренбург» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (26) — на третьем месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).