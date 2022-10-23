«Ахмат» — «Торпедо»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 23 октября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с московским «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Торпедо».
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Смольников, Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев.
Грозненский «Ахмат» набрал 20 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).
- 23 октября 2022
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