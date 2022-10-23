Зорин: год назад отдавали голевые с Мелёшиным в ЮФЛ, а теперь — на стадионе «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился эмоциями от матча с «Химками», в котором футболист отдал голевую передачу на своего одноклубника Павла Мелёшина. Также эта встреча стала для Зорина дебютной в футболке красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Мы с Мелёшиным — друзья. То, что отдал именно ему голевую — круто. Добавило эмоций. Год назад отдавали голевые другу другу в ЮФЛ, а теперь — на большом стадионе «Спартака», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Матч завершился победой «Спартака» над «Химками» со счётом 5:0. После этой встречи московский клуб набрал 29 очков и занял чистое второе место в турнирной таблице российского чемпионата.