«Кто не падал, тот не вставал». Игрок «Химок» Кухарчук — о 0:5 от «Спартака»
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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от московского «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла сегодня, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
«Проиграли 0:5 — очень тяжело это воспринимать. Какая уже игра по счёту без побед… Скажу банальную фразу: «Кто не падал, тот не вставал». Банально, но как есть», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После матча «Химки» остались на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Спартака Гогниева девять очков. «Спартак» набрал 29 очков и располагается на второй строчке. Первое место занимает санкт-петербургский «Зенит» — 33 балла.
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