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«Арис» обыграл «Эносис», Кокорин провёл на поле 73 минуты

«Арис» обыграл «Эносис», Кокорин провёл на поле 73 минуты
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Сегодня, 23 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола на своём стадионе принимал «Эносис» из Паралимни. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Хозяева неудачно начали эту встречу. На 10-й минуте отличился полузащитник «Эносиса» Канде Диавара. Хозяева не сдались, и уже через 10 минут игрового времени сумели сравнять счёт благодаря голу хавбека Кароля Струски. Ещё через две минуты атакующий полузащитник хозяев Лео Бенгтссон вывел свою команду вперёд точным ударом по воротам. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле почти всю игру, пока не был заменён на 73-й минуте встречи — вместо него в игру вступил полузащитник Матия Шполярич.

После этой победы «Арис» набрал 18 очков и укрепился на второй строчке турнирной таблицы. «Эносис», у которого семь очков, находится на 12-м месте.

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