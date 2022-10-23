Скоулз: сочувствую тренерам «МЮ». Много лет были проблемы с Погба, теперь — тема с Роналду

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о ситуации с форвардом клуба Криштиану Роналду.



«Я не думаю, что из-за отношения Роналду к делу возникнут какие-либо проблемы. Он профессионал. Если он извинится, то вернётся в состав.



Сочувствую последним тренерам «МЮ». Для них всегда существовала какая-то проблема с большим игроком. Много лет в команде был Поль Погба, и с ним всегда были проблемы. Теперь пришёл тен Хаг – и его проблемой стало присутствие Роналду. Эта тема отвлекает тренера и команду от того, что они хотят сделать.



Но ещё большая проблема заключается в том, что Роналду остаётся лучшим бомбардиром «МЮ». Так что иногда ему придётся выходить на поле. Если представить, что он вышел бы на 20 минут в конце матча с «Челси»… Ситуация была подходящей для него. Он мог бы помочь набрать больше очков.



А ещё есть Лига Европы. Тен Хаг будет давать футболистам отдохнуть, он не станет выпускать Рашфорда на каждый матч. Это идеально для Роналду. Устроит ли Криштиану такая роль… Других вариантов, если он хочет играть за «МЮ», у него нет. Но надо было этот вопрос решить ещё в начале сезона. Роналду нужно соглашаться. В 37–38 лет многие из нас согласились бы. Но не он. Он считает, что должен играть в каждом матче», – цитирует Скоулза Give me Sport.

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