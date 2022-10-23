«Монако» проиграл «Лиллю» в результативном матче. Головин провёл на поле все 90 минут

«Лилль» в матче 12-го тура французской Лиги 1 на своём поле принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и завершилась со счётом 4:3. Матч обслуживал арбитр Вилли Делажо.



На 22-й минуте счёт открыл защитник хозяев Алешандро. Через 12 минут «Монако» удалось отыграться: отличился Каю Энрике. На 39-й минуте Реми Кабелла вновь вывел «Лилль» вперёд, но ещё до перерыва Аксель Дисаси сравнял счёт.



Во втором тайме уже «Монако» повёл в счёте: на 53-й минуте забитым мячом отметился Виссам Бен-Йеддер. Через девять минут Кабелла оформил дубль, а на 71-й минуте Жонатан Бамба установил окончательный счёт − 4:3.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.



«Лилль» (22) благодаря победе обошёл «Монако» (21) в турнирной таблице Лиги 1 и занимает шестое место.