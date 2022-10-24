Тен Хаг — о продлении контракта де Хеа с «МЮ»: сейчас мы думаем только о будущих играх

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа, который истекает летом 2023 года, у клуба есть возможность продлить соглашение ещё на один сезон.

«Мы не принимали решения по нему, но могу сказать, что я очень доволен Давидом де Хеа в качестве вратаря. Его первые два выступления в этом сезоне были не лучшими, но после он принёс нам много надёжности в обороне, появилась стабильность.

Как человек он мне очень нравится, я действительно могу с ним хорошо сотрудничать, но сначала игроки проведут ЧМ зимой, а после поговорим о том, как справиться с текущей ситуацией. В данный момент мы думаем только о будущих играх. У нас впереди много встреч, поэтому я не хочу, чтобы это мешало переговорам. Мы должны сосредоточиться на футболе, а не на переговорах. Это то, что мы должны сделать сейчас», — приводит слова тен Хага издание The Sun.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: