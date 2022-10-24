«Немного грустно стало». Аршавин – о срыве перехода из «Зенита» в «Барселону»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию, рассказал об интересе «Барселоны» в 2008 году.
«Была ли на самом деле фраза «Если вы готовы взять у нас за € 30 млн Аршавина, мы у вас выкупим Месси за € 40 млн»? Там было немножко по-другому. Если я правильно понимаю, ответили проще: меняем Аршавина на Месси. Сумма не фигурировала — это испанцы предложили € 15 млн.
Был ли приятен интерес? Тогда было просто понимание, что на данный момент я никуда не перехожу. Это лето 2008-го. Я знал об интересе и даже разговаривал с президентом «Барселоны». И они сделали предложение.
Срыв перехода в «Барселону» — самое большое разочарование в карьере? Не скажу, что прямо суперразочарование — такое, что ничего не хотелось делать. Просто немножко грустно стало…» — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, что Аршавин провёл 627 матчей за карьеру, в которых отметился 139 голами и 186 результативными передачами.
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