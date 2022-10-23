В «Спартаке» отреагировали на слова Аршавина, что его сыну в клубе промыли мозги

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, который ранее заявил, что его сыну Арсению, который тренируется в академии красно-белых, промыли мозги в московском клубе.

«Аршавин сказал, что его сыну в «Спартаке» промыли мозги? Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Арсений родился в 2012 году. В академию «Спартака» его отдала бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская. Также у экс-супругов есть ещё двое детей – сын Артём (2005 года рождения) и дочь Яна (2008).