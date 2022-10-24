Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Даса рассказал, что делает РПЛ привлекательной

Полузащитник «Динамо» Даса рассказал, что делает РПЛ привлекательной
Комментарии

Хавбек московского «Динамо» Эли Даса считает, что отсутствие большого разрыва между силой команд делает Российскую Премьер-Лигу привлекательной.

«Мне нравится в России: здесь каждая игра — большой вызов. Между командами нет разрыва, каждый матч очень сложный. В некоторых лигах у тебя есть уверенность, что ты можешь обыграть того или иного соперника… В РПЛ такого меньше — это и делает чемпионат привлекательным», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даса — воспитанник «Иерусалима». Позднее он выступал за «Тель-Авив», нидерландский «Витесс» и позднее перешёл в «Динамо». В восьми матчах за новую команду израильтянин не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

«Локо» забил уже на 27-й секунде! А потом у «Динамо» вернулся прежний Захарян «Локо» забил уже на 27-й секунде! А потом у «Динамо» вернулся прежний Захарян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022