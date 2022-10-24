Полузащитник «Динамо» Даса рассказал, что делает РПЛ привлекательной

Хавбек московского «Динамо» Эли Даса считает, что отсутствие большого разрыва между силой команд делает Российскую Премьер-Лигу привлекательной.

«Мне нравится в России: здесь каждая игра — большой вызов. Между командами нет разрыва, каждый матч очень сложный. В некоторых лигах у тебя есть уверенность, что ты можешь обыграть того или иного соперника… В РПЛ такого меньше — это и делает чемпионат привлекательным», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даса — воспитанник «Иерусалима». Позднее он выступал за «Тель-Авив», нидерландский «Витесс» и позднее перешёл в «Динамо». В восьми матчах за новую команду израильтянин не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.