Хави объяснил, почему хотел, чтобы Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

Я хотел, чтобы он остался и подписал новый контракт, потому что он может играть на таком высоком уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте между сторонами переходят в завершающую стадию, однако если Дембеле будет тянуть с решением или отклонит предложение, «Барселона» выставит его на трансфер.



В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

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