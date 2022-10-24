Наставник «Барселоны» Хави ответил на вопрос о падении уровня Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (4:0).

«Мы ожидали, что это будет очень напряжённая игра с высоким ритмом. Мы понимали, что они окажут на нас сильное давление, и добавили ещё одного полузащитника, и смогли добиться преимущества. Дембеле был хорош, он был важен. Команда его хорошо поняла. Мы хотели добавить ещё одного игрока в полузащиту. Я думаю, что ключ был в том, что мы соответствовали их ритму. Уровень Ла Лиги упал? Я бы так не сказал. Есть разные обстоятельства. Я не думаю, что уровень упал. Я бы сказал, что он вырос. Вы видите «Реал», «Бетис», «Атлетико», — приводит слова Хави Marca.

После этой победы «Барселона» набрала 28 очков и находится на втором месте турнирной таблицы. «Атлетик», у которого в активе 18 очков, остался на шестой строчке.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.