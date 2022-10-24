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Гонгадзе: в РПЛ мало команд, у которых такая стабильная поддержка, как у «Факела»

Гонгадзе: в РПЛ мало команд, у которых такая стабильная поддержка, как у «Факела»
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Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе прокомментировал ничью в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» и высказался о поддержке болельщиков в Воронеже. По словам футболиста, в РПЛ мало команд, которые смогли бы сравниться с «Факелом» по уровню поддержки фанатов.

«Впечатления сумасшедшие. Жаль только то, что не выиграли, — сказал Гонгадзе «Матч ТВ». — Игра на самом деле давалась, ребята хорошо себя проявили и даже в меньшинстве атаковали, не боялись соперника. Да, у «Ростова» всё‑таки сильная команда, тренер сборной России, но ребята всё равно были раскованы и играли, я считаю, очень здорово.

Почти 14 тысяч болельщиков было на стадионе? Для нас это уже мало, наверное (смеётся), было и больше. Спасибо болельщикам, это очень приятно. Мы очень рады, что у нас такая поддержка. Думаю, что в РПЛ мало команд, у которых она такая стабильная, такие клубы можно по пальцам одной руки пересчитать», — приводит слова Гонгадзе «Матч ТВ».

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