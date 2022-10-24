Защитник «Спартака» Маслов поделился эмоциями от работы комментатором на матче «Барселоны»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов, отработавший комментатором на матче 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» (3:0), рассказал об эмоциях после новой работы.
«Не секрет, что я болею за «Барселону». Okko пригласил меня прокомментировать их матч с «Вильярреалом». Я уже два раза приходил к ним обсуждать футбольные темы. Редакторы позвали меня, спросили, есть ли желание прокомментировать матч. Мне было интересно попробовать что-то новое, посмотреть, как это происходит изнутри, узнать всю кухню. Комментатор — это всё-таки профессия, требующая больших собственных умений, концентрации. Было интересно и прикольно», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
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