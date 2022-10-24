«Нет вау-эффекта». Павел Маслов высказался о дебютном голе за «Спартак»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о своём дебютном голе в составе красно-белых. Напомним, футболист отметился взятием ворот в матче 14-го тура РПЛ с «Химками» (5:0).

«Да, у меня был длительный период после серьёзной травмы, но не скажу, что сегодня для меня особенный день. Приятно забить и открыть счёт своим голам за «Спартак». Каких-то особенных и бурных эмоций это не вызвало. Гол — просто приятно, но нет вау-эффекта.



Ребята сказали проставляться? Это ещё посмотрим, может, не все поняли и вспомнили, что у меня первый гол. Посмотрим, что скажут. Необычных поздравлений не было, пока всё стабильно: «Молодец, хороший гол, с победой, туда-сюда», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.