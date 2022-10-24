Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нет вау-эффекта». Павел Маслов высказался о дебютном голе за «Спартак»

«Нет вау-эффекта». Павел Маслов высказался о дебютном голе за «Спартак»
Комментарии

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о своём дебютном голе в составе красно-белых. Напомним, футболист отметился взятием ворот в матче 14-го тура РПЛ с «Химками» (5:0).

«Да, у меня был длительный период после серьёзной травмы, но не скажу, что сегодня для меня особенный день. Приятно забить и открыть счёт своим голам за «Спартак». Каких-то особенных и бурных эмоций это не вызвало. Гол — просто приятно, но нет вау-эффекта.

Ребята сказали проставляться? Это ещё посмотрим, может, не все поняли и вспомнили, что у меня первый гол. Посмотрим, что скажут. Необычных поздравлений не было, пока всё стабильно: «Молодец, хороший гол, с победой, туда-сюда», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева! «Спартак» уничтожил соперника даже без Промеса. Но как же обидно за Соболева!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022