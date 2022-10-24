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Винисиус: фанатам «Атлетико», оскорблявшим меня, должно быть запрещено посещать стадион

Винисиус: фанатам «Атлетико», оскорблявшим меня, должно быть запрещено посещать стадион
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о том, как следует наказывать болельщиков, проявляющих расизм на стадионах.

«Если вы вредите другим людям, вы должны за это расплачиваться. Трудно сказать, когда расизм исчезнет из футбола, учитывая, какое количество людей поддерживают эту ненависть, но мне хочется верить, что хороших людей больше, чем плохих.

Расисты должны расплачиваться за то, что делают. Думаю, болельщикам «Атлетико», которые оскорбляли меня на расовой почве, следует пожизненно запретить ходить на стадионы. Это заставит их страдать и задуматься о своём поведении», — приводит слова Винисиуса Globo Esporte.

Напомним, перед игрой «Реала» с «Атлетико» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании болельщики «матрасников» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. Около 500 болельщиков «Атлетико», находившихся рядом с зоной доступа игроков, пели: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна».

Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса

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