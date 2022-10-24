Мостовой: Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он бы не потянул уровень Серии А

Известный бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову со стороны «Венеции».
«Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдёт на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.
Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел. В Италии если не забьёшь, то просто посадят на лавку — и всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Чалов выступает за основную команду московского ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забил десять голов и отдал одну результативную передачу.
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