Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» предложит € 60 млн и своего игрока за звезду «Лацио» Милинковича-Савича

«Арсенал» предложит € 60 млн и своего игрока за звезду «Лацио» Милинковича-Савича
Комментарии

Лондонский «Арсенал» не оставляет попыток подписать лидера римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Как сообщает Calciomercatoweb, «канониры» собираются предложить за сербского полузащитника около € 60 млн, а также своего игрока Альберта Локонгу, который оценивается в € 25 млн.

Летом «Арсенал» уже пытался подписать Милинковича-Савича, предложив за него около € 55 млн, однако руководство «орлов» ответило отказом. Также несколько сезонов назад интерес к сербу проявлял и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 15 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Текущее соглашение футболиста с «орлами» истекает в 2024 году.

Новость по теме
Экс-игрок «Арсенала» Гендузи рассказал о сложных отношениях с Артетой

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022