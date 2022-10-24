«Арсенал» предложит € 60 млн и своего игрока за звезду «Лацио» Милинковича-Савича

Лондонский «Арсенал» не оставляет попыток подписать лидера римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Как сообщает Calciomercatoweb, «канониры» собираются предложить за сербского полузащитника около € 60 млн, а также своего игрока Альберта Локонгу, который оценивается в € 25 млн.
Летом «Арсенал» уже пытался подписать Милинковича-Савича, предложив за него около € 55 млн, однако руководство «орлов» ответило отказом. Также несколько сезонов назад интерес к сербу проявлял и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 15 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Текущее соглашение футболиста с «орлами» истекает в 2024 году.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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