Экс-игрок «Арсенала» Гендузи рассказал о сложных отношениях с Артетой

Хавбек «Марселя» Маттео Гендузи рассказал об отношениях с главным тренером лондонского «Арсенала» Микелем Артетой. Французский полузащитник выступал за «канониров» в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, после чего провёл два сезона в аренде – сначала в берлинской «Герте», а затем в «Марселе», который и оформил полноценный трансфер игрока.
«Это правда, что мои отношения с Артетой были не лучшими. Я всегда старался работать и по максимуму выкладываться на тренировках и в матчах, но он предпочитал мне других игроков. Я уважаю это решение. Я был молод, мне нужно было игровое время, чтобы продолжать выходить на поле и прогрессировать. Когда ты молод, главное – это играть», — приводит слова француза Goal со ссылкой на beIN Sports.
В текущем сезоне Гендузи провёл за «Марсель» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
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