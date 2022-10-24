«Сампдория» переиграла «Кремонезе» в матче аутсайдеров Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» на стадионе «Джованни Цини» принимал «Сампдорию». Матч, который обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской, завершился победой гостей со счётом 1:0.



На 5-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый удар за фол на Давиде Окереке, но после просмотра видеоповтора изменил решение. Единственный гол был забит в концовке встречи: Омар Колли воспользовался передачей Маноло Габбьядини и поразил ворота Марко Карнесекки.



Отметит, что обе команды до матча не имели побед в текущем сезоне итальянского первенства. «Сампдория» набрала 6 очков и сместила «Верону» с 18-й позиции. В активе «Кремонезе» остаётся 4 балла – команда из Кремоны замыкает таблицу.