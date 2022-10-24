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«Сампдория» переиграла «Кремонезе» в матче аутсайдеров Серии А

«Сампдория» переиграла «Кремонезе» в матче аутсайдеров Серии А
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» на стадионе «Джованни Цини» принимал «Сампдорию». Матч, который обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской, завершился победой гостей со счётом 1:0.

На 5-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый удар за фол на Давиде Окереке, но после просмотра видеоповтора изменил решение. Единственный гол был забит в концовке встречи: Омар Колли воспользовался передачей Маноло Габбьядини и поразил ворота Марко Карнесекки.

Отметит, что обе команды до матча не имели побед в текущем сезоне итальянского первенства. «Сампдория» набрала 6 очков и сместила «Верону» с 18-й позиции. В активе «Кремонезе» остаётся 4 балла – команда из Кремоны замыкает таблицу.

Италия - Серия А. 11-й тур
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 1
Сампдория
Генуя
0:1 Колли – 78'
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