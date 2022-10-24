Тренер «Сочи» Точилин прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» со счётом 0:7

Тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом» (0:7).

«После такого результата комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда в лице «Зенита» — они заслуженно победили. Нам надо пережить этот момент и двигаться дальше», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

После этой победы санкт-петербургский «Зенит» набрал 36 очков и ещё увереннее закрепился на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, оторвавшись от идущего на второй строчке московского «Спартака» на семь очков. «Сочи» остался на восьмом месте, у команды 20 очков. Действующий чемпион страны — «Зенит».