Защитник «Зенита» Чистяков: в матче с «Сочи» бежали забивать сколько могли — хотели больше

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу в матче «Сочи» со счётом 7:0.

«Показалось, что мы побежали в конце забивать, чтобы одержать самую крупную победу? Если есть моменты и соперник даёт играть, то почему не попробовать забить максимум? Мы бежали забивать сколько могли — хотели больше. Но при этом не забывали про оборону. Хороший матч получился», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

«Зенит» после победы установил несколько достижений: санкт-петербургский клуб побил рекорд по результативности после первых 14 проведённых матчей сезона РПЛ. Подопечные Сергея Семака забили 43 мяча и тем самым обновили результат московского «Спартака», который в 1993 году забил 37 голов. Также «Зенит» забил в 41-м домашнем матче первенства РПЛ подряд и обновил рекорд «Ротора», установленный в конце прошлого века.