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«Сассуоло» одержал волевую победу над «Вероной»

«Сассуоло» одержал волевую победу над «Вероной»
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» принимал «Верону». Игра прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже в дебюте встречи гости сумели повести в счёте: Федерико Чеккерини воспользовался передачей Фабио Депаоли и поразил ворота «Сассуоло». Хозяева сумели отыграться спустя полчаса – гол забил Арман Лорьенте, голевая передача на счету Педро Обьянга. На 74-й минуте Давиде Фраттези забил второй гол в ворота веронцев, выведя свою команду вперёд. Больше голов в матче не было.

«Сассуоло» набрал 15 очков после 11 матчей Серии А. Команда обошла «Салернитану» и «Торино» и расположилась на девятом месте в турнирной таблице. У «Вероны» пять баллов и 19-я позиция.

Италия - Серия А. 11-й тур
24 октября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
0:1 Чеккерини – 2'   1:1 Лорьенте – 32'   2:1 Фраттези – 74'
Комментарии
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