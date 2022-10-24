«Сассуоло» одержал волевую победу над «Вероной»

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» принимал «Верону». Игра прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Уже в дебюте встречи гости сумели повести в счёте: Федерико Чеккерини воспользовался передачей Фабио Депаоли и поразил ворота «Сассуоло». Хозяева сумели отыграться спустя полчаса – гол забил Арман Лорьенте, голевая передача на счету Педро Обьянга. На 74-й минуте Давиде Фраттези забил второй гол в ворота веронцев, выведя свою команду вперёд. Больше голов в матче не было.



«Сассуоло» набрал 15 очков после 11 матчей Серии А. Команда обошла «Салернитану» и «Торино» и расположилась на девятом месте в турнирной таблице. У «Вероны» пять баллов и 19-я позиция.