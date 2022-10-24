«Хетафе» упустил победу в матче Примеры с «Сельтой»
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В матче 11-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Сельта» принимала «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 43-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Хетафе» Энес Унал. Турецкий футболист сам заработал штрафной и сам его реализовал.
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На 89-й минуте защитник «Сельты» Джозеф Айду сравнял счёт.
«Хетафе» набрал 10 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Сельта» (11) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал». В следующем туре чемпионата Испании «Хетафе» сыграет с «Эльче», а «Сельта» проведёт встречу с «Альмерией».
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