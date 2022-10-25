Гари Линекер высказался о ситуации «Барселоны» в Лиге чемпионов
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Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер высказался по поводу ситуации в «Барселоне».
«Быть главным тренером «Барселоны» сложно, потому что это один из крупнейших клубов в мире, но я думаю, что Хави хорошо справляется и команда прогрессирует. Сложно всё быстро изменить. Грустно из-за ситуации в Лиге чемпионов, но, возможно, после чемпионата мира игроки устанут, и не играть в Лиге чемпионов может быть преимуществом для борьбы в Ла Лиге», — приводит слова Линикера Mundo Deportivo.
После четырёх туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 4 очка. Команда пропустила перед собой «Баварию» (12) и «Интер» (7). В следующем туре «Барселона» сыграет с «Баварией». Матч состоится 26 октября.
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