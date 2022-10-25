Иван Сергеев — о 7:0 с «Сочи»: «Зенит» продолжал бы забивать и в равных составах
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал крупную победу сине-бело-голубых в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу команды из Петербурга.
«Что не так с «Сочи»? Это не меня нужно спрашивать. Мы — «Зенит». Выходим и делаем свою работу: играем, побеждаем. Не могу сказать, что внутри у других команд.
Сломало ли игру удаление или и без красной карточки могли закончить с таким счётом? Легче играть, имея на одного игрока больше. Наверное, удаление в какой-то степени повлияло на итоговый результат. Но мы бы продолжали забивать и в равных составах», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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