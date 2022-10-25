Дарвин Нуньес — самый быстрый игрок АПЛ. На втором месте — Эрлинг Холанд

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес развил скорость в 35,5 км/ч в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (2:2). На втором месте в лиге по этому показателю – форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 35,2 км/ч в игре с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в 13-м туре. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
23-летний Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» перед стартом сезона за € 80+20 млн (здесь и далее — данные Transfermarkt). В 12 матчах за команду он забил пять голов и отдал результативную передачу.
22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» также прошедшим летом. Его переход из дортмундской «Боруссии» обошёлся в € 60 млн. В 15 матчах на его счету 22 гола и три результативные передачи.
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