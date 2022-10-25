«Зенит» объявил о продлении контракта с защитницей Цыбутович

Защитница и капитан женского «Зенита» Ксения Цыбутович подписала новый контракт с командой из Санкт-Петербурга. Соглашение с 35-летней футболисткой рассчитано до конца следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
Цыбутович выступает за «Зенит» с 2021 года. Вместе с командой в уходящем сезоне она стала победительницей женской Суперлиги, также в начале ноября Ксения может добавить в копилку трофей Кубка России. «Зенит» сыграет на «Газпром Арене» с московским ЦСКА 5 ноября.
Ранее Цыбутович играла два сезона за армейцев, также она выступала в составе «Рязани-ВДВ», «Звезды-2005», «Россиянки» (клуб в 2017-м объединился с ЦСКА) и ныне расформированного «Спартака».
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:
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