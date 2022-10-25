Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ботеве» прокомментировали подписание контракта с игроком «Амкала» Прокопьевым

В «Ботеве» прокомментировали подписание контракта с игроком «Амкала» Прокопьевым
Комментарии

Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов прокомментировал подписание контракта с футболистом медийной команды «Амкал» Михаилом Прокопьевым.

«Михаила мы знали давно, а после матчей Кубка России заинтересовались им всерьёз, после чего и пригласили его на просмотр. Миша месяц тренировался с командой и смог показать качества, благодаря которым наш спортивный блок принял решение предложить ему полноценный контракт. Сейчас все формальности улажены, срок соглашения — три года. Играть в официальных матча Миша сможет после зимнего трансферного окна.

Сейчас Миша находится в России, он полетел за вещами после подписания контракта. Скоро Миша вернётся в Пловдив и продолжит тренироваться с командой на постоянной основе», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.

20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.

«К нам приехал странный российский футболист». Парень из медийного клуба оказался в Европе «К нам приехал странный российский футболист». Парень из медийного клуба оказался в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022