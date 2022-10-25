В «Ботеве» прокомментировали подписание контракта с игроком «Амкала» Прокопьевым

Медиадиректор «Ботева» Сергей Расулов прокомментировал подписание контракта с футболистом медийной команды «Амкал» Михаилом Прокопьевым.
«Михаила мы знали давно, а после матчей Кубка России заинтересовались им всерьёз, после чего и пригласили его на просмотр. Миша месяц тренировался с командой и смог показать качества, благодаря которым наш спортивный блок принял решение предложить ему полноценный контракт. Сейчас все формальности улажены, срок соглашения — три года. Играть в официальных матча Миша сможет после зимнего трансферного окна.
Сейчас Миша находится в России, он полетел за вещами после подписания контракта. Скоро Миша вернётся в Пловдив и продолжит тренироваться с командой на постоянной основе», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Прокопьев – воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за «Строгино» и любительские медийные команды «Амкал», «На Спорте» и 2DROTS. В Медиалиге Михаил играл на позиции центрального полузащитника, реже — на фланге полузащиты.
20-летний Прокопьев провёл в составе «Амкала» три матча в Кубке России по футболу и отметился тремя результативными передачами.
- 25 октября 2022
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:55
-
15:47
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:12
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:05
-
14:59
-
14:56
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:24
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:25