Агент защитника ЦСКА Дивеева прокомментировал информацию об интересе клубов Серии А

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны клубов Серии А.
«Интерес клубов Серии А к Игорю был и остаётся. Что касается подвижек, то у него сейчас травма — какие могут быть подвижки? Игорь лечится и готовится к работе в основной группе. Интерес к Дивееву из других европейских лиг тоже есть», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в услугах Дивеева заинтересованы «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн, россиянин выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
- 25 октября 2022
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