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Источник: четыре клуба итальянской Серии А заинтересованы в Дивееве

Источник: четыре клуба итальянской Серии А заинтересованы в Дивееве
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев интересует четыре клуба итальянской Серии А, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что в их число входят «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн, россиянин выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 14 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 29 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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