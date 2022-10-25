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Каллум Хадсон-Одои рассказал, почему редко попадал в состав «Челси»

Каллум Хадсон-Одои рассказал, почему редко попадал в состав «Челси»
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Вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои, который нынешний сезон проводит в аренде в «Байере», рассказал, почему редко попадал в состав лондонцев.

«В «Челси» у меня были разные моменты. Иногда всё было отлично, я наслаждался этим. Но иногда я думал о том, почему я не играю, что я делаю не так? Я усердно тренировался каждый день, выкладывался в каждой игре, но затем не попадал в состав. Конечно, если на твоей позиции есть сильные футболисты, которые отлично играют, стоит выбирать их. Но всегда хочется сражаться за место в составе и честно конкурировать.

Очевидно, что в конце сезона я вернусь в «Челси», а потом посмотрим, что будет дальше. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за «Байер», — приводит слова англичанина BBC Sport.

В текущем сезоне Хадсон-Одои провёл за «Байер» 10 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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