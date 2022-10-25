Арбитр Федотов: второй пенальти «Динамо» — очень легковесный. Никто Тюкавина не подбивал

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении второго пенальти в пользу «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (3:1). Напомним, 11-метровый удар был назначен за фол на форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«На 90+2-й минуте был назначен второй 11-метровый в ворота «Локомотива». Для меня это очень легковесный пенальти. Контакт был, но никто Тюкавину ничего не подбивал. Защитник коснулся стопы, а нападающий упал как подкошенный. В последнее время у Кукуяна такие лёгкие пенальти случаются всё чаще и чаще — это нехорошо. Всю игру ты даёшь игрокам бороться, а когда случается лёгкий эпизодик, сразу звучит свисток. Это не стиль Кукуяна», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.