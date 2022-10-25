Иско забил первый гол в составе «Севильи»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Копенгагеном» (3:0) полузащитник испанского клуба Иско на 88-й минуте забил второй гол своей команды. Этот гол стал первым для хавбека в составе «Севильи».



Иско получил мяч на линии штрафной площади соперника и точно пробил в верхний дальний угол ворот.

Также в составе «Севильи» забивали Юссеф Эн-Несири и Гонсало Монтьель.

«Севилья» набрала пять очков и укрепилась на третьей позиции в группе G.

В «Севилью» Иско перешёл из мадридского «Реала» минувшим летом. Испанец является трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны. В составе «сливочных» полузащитник пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Иско является воспитанником системы «Валенсии».