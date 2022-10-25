Иско забил первый гол в составе «Севильи»
Поделиться
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Копенгагеном» (3:0) полузащитник испанского клуба Иско на 88-й минуте забил второй гол своей команды. Этот гол стал первым для хавбека в составе «Севильи».
Иско получил мяч на линии штрафной площади соперника и точно пробил в верхний дальний угол ворот.
Также в составе «Севильи» забивали Юссеф Эн-Несири и Гонсало Монтьель.
«Севилья» набрала пять очков и укрепилась на третьей позиции в группе G.
В «Севилью» Иско перешёл из мадридского «Реала» минувшим летом. Испанец является трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны. В составе «сливочных» полузащитник пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Иско является воспитанником системы «Валенсии».
Комментарии
- 25 октября 2022
-
22:31
-
22:05
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:30
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:23
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:16
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:45
Партнерский контент