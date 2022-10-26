Стукалов: я приходил в «Ротор» не для того, чтобы покидать команду. Я должен решать задачу

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на слухи о своей возможной отставке на фоне неудачных результатов команды. Напомним, «Ротор» выиграл лишь один матч из четырёх последних, а в турнирной таблице Второй лиги команда отстаёт от лидеров на шесть очков.

«Чувствую ли я недовольство со стороны руководства клуба? Чувствую своё недовольство, что нет результата, но здесь всё поправимо. Надо работать. Можно ли отыграть шесть очков у лидеров? А почему нет? У нас ещё впереди 17 матчей.

Чувствую ли поддержку со стороны спортивного директора Фёдора Щербаченко? У нас нормальные отношения. Понятно, что у него есть вопросы, как у любого другого спортивного руководителя. Мы пытаемся найти какие-то решения. Понятно, что эта ситуация никого не устраивает. Ни тренерский штаб, ни руководство, ни футболистов, ни болельщиков. Здесь только один рецепт: работать и добиваться положительных результатов.



Не планирую ли сам уйти? Я сюда приходил не для того, чтобы покидать «Ротор». Я должен решать задачу, а трудности всегда были и будут. Надо работать и переламывать ситуацию.

Напомним, ранее Стукалов возглавлял «Уфу», «Велес», «Сокол», «Балтику» и молодёжную команду «Химок».