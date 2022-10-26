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Кечинов: Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно?

Кечинов: Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно?
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Александра Мостового, который ранее неоднозначно высказался о титулах клуба в 90-х годах прошлого века.

«У каждого поколения своё время: был «Спартак» 80-х, был «Спартак» 90-х… Мне посчастливилось играть в «Спартаке» 90-х. Что касается уровня чемпионата, то я не считаю, что были такие слабые команды и был такой слабый уровень чемпионата. Были очень сильные команды и конкуренты: «Алания», «Ротор», «Локомотив», «Динамо».

Мостовой оскорбил вообще всех футболистов, игравших в 90-х годах. Как так можно говорить об этом? Мы же коллеги, нужно относиться с уважением», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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